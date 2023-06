Juventus, dall’Arabia Saudita: offerta monstre ad Allegri, 30 milioni per tre anni

Massimiliano Allegri via dalla Juventus? E’ questa la notizia che tiene banco nelle ultime ore in seguito ad alcune indiscrezioni, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport, circa una proposta da capogiro pervenuta all’indirizzo del tecnico livornese. Si tratterebbe di 30 milioni di euro a stagione per tre anni per convincere il mister bianconero, con ancora due anni di contratto ma a cifre ovviamente inferiori, a sposare il progetto arabo. Secondo i giornali arabi, dunque, il livornese sta riflettendo sul lasciare i bianconeri per allenare nel paese che sta monopolizzando il calciomercato.

Non è chiaro quale sia la squadra ad aver presentato la seconda offerta, visto che il mercato in Arabia viene portato avanti dalla Federazione: si parla con insistenza dell’Al-Hilal, ma dietro potrebbe esserci l’Al-Ahli, come spiega la rosea. E a questo punto, a queste cifre che trovano sempre maggiori conferme, la possibilità che Allegri possa tentennare e cambiare idea (attualmente sembra saldo il suo futuro in bianconero) non è affatto da escludere.