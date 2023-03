Juventus, Allegri vuole il secondo posto sul campo: vincere con la Sampdoria per preparare il Friburgo

Max Allegri non si arrende e, anzi, rilancia. Vuole il secondo posto, sul campo ovviamente, visto che la penalizzazione di -15 ha fatto precipitare i bianconeri nella lotta per il settimo posto, ma tra il ricorso e la “carta segreta” si respira un certo ottimismo in chiave restituzione. Certo, poi ci sarà da fare i conti con l’altro processo, quello per l’inchiesta Prisma, ma intanto tocca concentrarsi sul calcio giocato, che dice che la Juventus deve rispondere alla sconfitta contro la Roma, probabilmente immeritata, ma pietra tombale sulle ambizioni di lotta al quarto posto al di là dei punti tolti. E poi, contro una Sampdoria affamata di punti salvezza e giunta ormai all’ultima spiaggia o quasi, bisogna dare un segnale: vincere, magari senza soffrire, reagire alla beffa dell’Olimpico, prendersi una piccola rivincita per lo 0-0 che ad agosto aveva già fatto scricchiolare il progetto, e soprattutto preparare nel migliore dei modi la sfida da dentro o fuori col Friburgo.

Sarà un test niente male quello coi doriani in vista dell’Europa League, perché anche per i blucerchiati si tratta di una questione di vita o di morte. La zona salvezza si è ulteriormente allontanata con la vittoria dello Spezia e bisogna far punti contro tutte, persino all’Allianz Stadium dove peraltro questa squadra, in tempi però migliori, ottenne una vittoria ormai dieci anni fa e qualche pareggio strappato qua e là. Ora non c’è più tempo, non si potrà speculare contro la squadra di Allegri, che dal canto su fa i conti con tanti assenti. Da Chiesa a Pogba passando per Alex Sandro, con Di Maria che probabilmente sarà risparmiato. Ci sarà spazio a Perin, tanti anni al Genoa, davanti si ridà fiducia a Vlahovic anche in virtù dell’assenza di Kean squalificato e multato. Il serbo costretto a fare gli straordinari, peraltro in un momento tutto tranne che straordinario. Ci si aspettano i gol e le prestazioni dal bomber che ha smarrito il fiuto, ci si aspetta una vittoria dalla Juve che sarà fondamentale per arrivare nel migliore dei modi alla trasferta tedesca.