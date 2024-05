Juventus, Alex Sandro si commuove: “Non ho mai pianto come in questi giorni. Grazie Allegri”

“Sono stati giorni emozionanti per me, non ho mai pianto come in questa settimana in vita mia. Tutto questo viaggio è stato bellissimo per me. Ringrazio i tifosi, la città, l’Italia che è un paese meraviglioso e tutti i compagni in questi nove anni. Sono orgoglioso di me e di quello che ho fatto, sono contentissimo della storia bellissima fatta in questa avventura”. Lo ha detto Alex Sandro a Dazn dopo la sua ultima partita con la maglia della Juventus, quella contro il Monza, in cui ha segnato e ha anche raggiunto Nedved come giocatore straniero con più presenze nella storia bianconera: “Bellissimi trofei, le vittorie, le finali. Ma quello che porto veramente sono le persone, tutti i lavoratori, anche i magazzinieri e i giardinieri, gli allenatori, tutti. Porterò tutto il rispetto che c’è stato, questo vuol dire che la Juventus è una gran famiglia”.

E ancora: “Avevo immaginato tante cose e proprio quello che è successo oggi. Ho provato a fare di tutto. Ringrazio tutti i tifosi per avermi accolto nelle loro case e nelle loro famiglie, nella loro vita. Il mio cuore sarà sempre qua, avrà sempre uno spazio riservato per tutto il popolo bianconero”. Un ringraziamento ad Allegri: “E’ impossibile parlare della mia carriera senza parlare di Allegri. E’ una persona da cui ho imparato tantissimo. Ringrazio la fiducia che ha avuto nei miei confronti. E’ una persona speciale nella mia vita”. Sulla sua prossima avventura: “Proverò sempre a dare il mio meglio, indipendentemente da dove. Ancora non c’è niente di deciso, ma sono sicuro che sarò felice nella prossima casa”.