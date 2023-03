Juventus -15, Tuttosport in prima pagina: “Sentenza ingiusta, annullatela!”

“Sentenza ingiusta, annullatela”. Titola così Tuttosport, citando il ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale. “Manca una legge per la quale la Juventus è stata condannata; manca un giusto processo, nel quale siano garantiti i diritti minimi a chi si difende; mancano i presupposti per la revocazione, visto che i ‘fatti nuovi’ erano in realtà noti all’epoca della sentenza di assoluzione del maggio ‘22; mancano anche le basi tecniche per l’accusa principale, ovvero quella di aver creato un ‘sistema fraudolento in partenza'”, scrive Vaciago nel suo editoriale.