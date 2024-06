Inzaghi e Fonseca: derby di Milano dopo quello di Roma, precedenti in parità

Simone Inzaghi contro Paulo Fonseca, atto secondo. Dopo essersi sfidati nel derby di Roma, con un bilancio perfettamente in parità nei quattro incroci frutto di una vittoria per parte e due pareggi, l’allenatore dell’Inter e il neo tecnico del Milan dalla prossima stagione si sfideranno anche nel derby di Milano. Stili a confronto, un calcio ben diverso praticato dal piacentino e dal portoghese, che però sono uniti da tanta ambizione, da una comunicazione raramente sopra le righe e dalla voglia di vincere facendo gioco. L’Inter resta in pole, il Milan prova a rivoluzionarsi per avvicinarsi ai cugini, che hanno vinto gli ultimi sei derby con un bilancio drammatico per i rossoneri. Sei stracittadine di fila perse da Pioli, dieci in tutto nella sua esperienza col Diavolo: è tra le cose su cui serve invertire la tendenza.

E con squadre assolutamente diverse come Lazio e Roma, un Inzaghi non ancora maturo come nella sua avventura nerazzurra e il tecnico nato in Mozambico che era alla prima esperienza in Italia, si erano dati battaglia con precedenti in perfetto equilibrio. Anche se Inzaghi vinse 3-0 a gennaio e Fonseca 2-0 in una partita di fine stagione ma comunque molto importante. Era il 2021, mentre nella stagione precedente doppio 1-1. I due, ora si fronteggeranno all’ombra della Madonnina.