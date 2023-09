Inter, Zanetti: “Finale di Champions? Sarà difficile, ma vogliamo riprovarci”

“Siamo contenti perché sono partiti giocatori importanti, che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto difendendo la maglia dell’Inter, e sono arrivati nuovi giocatori con tanta voglia di fare e di poter fare cose importanti con la nostra società. Abbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite e dimostrando che l’Inter, oggi, è ancora una squadra competitiva”. Lo ha detto il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti in un’intervista a Marca. C’è voglia di confermarsi tra le protagoniste in Champions League dopo la finale della scorsa stagione: “Sarà difficile, ma la voglia di riprovarci non manca. Sappiamo che nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Per prima cosa devi superare il gruppo, il che è molto importante”. E su Simone Inzaghi: “Sta facendo un ottimo lavoro. Con grande serenità e personalità ha continuato ad avere fiducia in quello che faceva e questo gli viene riconosciuto dandogli quella continuità che si è guadagnato e che merita”.