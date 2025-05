Italia forza tre nella Final Four della Cev Champions League femminile 2024/2025 di volley, in programma nel fine settimana del 3 e 4 maggio. Prima dell’estate dedicata alle Nazionali, i migliori quattro club d’Europa affrontano le ultime sfide che assegneranno l’ambito trofeo. Ad ospitare semifinali e finali della massima competizione continentale per club è Istanbul, nella cornice dell’Ülker Sports Arena (palazzetto con una capacità di 13.800 posti). Final Four da seguire con grande attenzione per l’Italia, che proverà a tenere in Italia il titolo. Lo scorso anno, infatti, sempre ad Istanbul, a trionfare fu Conegliano, che riuscì a spuntarla in una finale tutta italiana contro Milano. Quest’anno Conegliano e Milano torneranno a sfidarsi in semifinale, mentre nell’altra semifinale Scandicci se la vedrà con il VakifBank Istanbul.

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

Nuova sfida Conegliano-Milano: venete a caccia del pokerissimo

Conegliano vincerà ancora? È questa la domanda che i numerosi appassionati di pallavolo si stanno ponendo in questa stagione stellare per le venete. Non è certo una novità vedere trionfare la squadra di Daniele Santarelli, che hanno completato il pokerissimo nell’anno solare 2024 vincendo tutti e cinque i trofei a disposizione: Coppa Italia, Scudetto, Champions League, Supercoppa e Mondiale per Club. Wolosz e compagne potrebbero ripetere l’impresa di vincere cinque trofei su cinque nella stagione 2024/2025. Conegliano, già due volte vincitrice della Champions (2022 e 2024), partecipa per la settima volta alla fase finale della competizione (tra SuperFinal e Final Four), dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone ed aver eliminato ai quarti il Developres Rzeszów.

Dall’altra parte della rete nella semifinale c’è ancora una volta Milano, che proverà a firmare l’impresa di fine stagione riscattando le sconfitte rimediate negli otto precedenti contro Conegliano. Tra Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia, Serie A1 e finale Scudetto, le meneghine di coach Stefano Lavarini non sono mai riuscite ad avere la meglio in stagione. Ora però c’è una nuova occasione in una gara secca che potrebbe riservare qualche sorpresa. Servirà la partita perfetta per Milano, che però ha tutte le motivazioni per fare bene. La capitana Alessia Orro, infatti, nella prossima stagione cambierà casacca (per andare proprio in Turchia, al Fenerbahce Istanbul), mentre Paola Egonu va a caccia della sesta finale di Champions League, che le varrebbe un nuovo record.

Scandicci contro il VakifBank di Guidetti e Bosetti

Italia presente anche nell’altra semifinale, dove Scandicci si confronterà con il VakifBank Istanbul. La compagine toscana, alla quinta partecipazione alla Cev Champions League, ha superato per la prima volta i quarti di finale ed ora non vuole fermarsi. Il cammino fin qui è stato semplicemente perfetto per le ragazze di Marco Gaspari, che non hanno perso nemmeno un set tra girone e quarti di finale. La speranza è che Herbots e compagne abbiano ritrovato nelle ultime settimane il miglior gioco, quello che non sono riuscite ad esprimere nella semifinale Scudetto contro Milano. Obiettivo riscatto dunque per Scandicci, che punta a raggiungere per la prima volta nella sua storia l’atto conclusivo di Champions.

Per riuscirci però deve superare un osso durissimo: il VakifBank Istanbul, una delle squadre più titolate di sempre che vanta in bacheca ben 6 Champions League (2011, 2013, 2017, 2018, 2022 e 2023). Una stagione non semplice per la squadra allenata da Giovanni Guidetti, che però ha saputo tirare fuori il meglio nei momenti decisivi. Inserita nello stesso girone di Milano, il VakifBank ha chiuso al primo posto grazie ad un miglior quoziente set rispetto alle meneghine, ma è ai quarti di finale che è emersa la natura vincente del club turco. La squadra di Guidetti, infatti, dopo aver perso 3-0 l’andata nel derby turco contro il Fenerbahce, ha vinto 3-1 il ritorno imponendosi poi al Golden Set. Il VakifBank, che nel roster ha anche l’azzurra campionessa olimpica Caterina Bosetti, si è laureato anche campione di Turchia (dove ha superato nuovamente il Fenerbahce) e vuole sfruttare appieno il tifo del proprio pubblico in questa Final Four.