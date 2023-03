Inter, Ventola su Lautaro: “Mi ricorda Vieri, è il leader della squadra”

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di Lautaro Martinez e della sua grande stagione: “Lautaro Martinez? È un attaccante fantastico. Per me può diventare ancora più decisivo di quello che è oggi. Per essere un attaccante al top deve superare quota 25 gol. Quest’anno può riuscirci. E’ il leader della squadra. Ogni anno fa uno step in più e per me lui già oggi rientra tra i primi cinque attaccanti al mondo. Sono sicuro che tutti ambiranno ad averlo in squadra”.

L’ex calciatore nerazzurro ha paragonato Lautaro al suo amico Bobo Vieri: “A me ricorda molto Vieri. Bobo si buttava nel fuoco per i compagni. Ha litigato con tutti. Quando sei squadra, quando sei leader, sei questo. E Lautaro ha dimostrato di essere un leader in questo, per i suoi compagni. È facile prendersela con uno in difficoltà e lì Bobo si arrabbiava col pubblico, aiutava i compagni. Caratterialmente me lo ricorda. Forse Bobo era ancora più vulcanico”.