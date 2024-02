Inter: Sensi assente in panchina contro la Salernitana, rientrerà a metà marzo

Stefano Sensi non sarà presente sulla panchina dell’Inter per la partita contro la Salernitana. Il centrocampista, vicino al Leicester durante l’ultima sessione di mercato, non sarà presente fino a metà marzo a causa di un intervento di rimozione della placca alla caviglia, inseritagli lo scorso anno quando giocava al Monza. Dovrebbe rientrare contro il Bologna o nel match contro la Lazio, a metà marzo.