Inter-Roma: lo squalificato Mourinho segue la partita in tribuna stampa coi giornalisti al Meazza

Lo squalificato José Mourinho segue la partita tra Inter e Roma in tribuna stampa insieme ai giornalisti presenti al Meazza. E’ questa la singolare scelta dello Special One, che è stato espulso contro il Monza e non può sedere in panchina a guidare i giallorossi. Diversamente da quanto si fa di solito, il portoghese si è sistemato in mezzo ad alcuni cronisti capitolini presenti, ma ovviamente non parteciperà alle eventuali dirette.