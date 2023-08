Inter, preso Arnautovic: sabato già a disposizione di Inzaghi

Marko Arnautovic sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante del Bologna tornerà a San Siro dove nel 2009/2010 conquistò il Triplete, anche se non giocò quasi mai. In giornata è stato chiuso l’accordo tra il club nerazzurro e quello emiliano: 8 milioni + 2 di bonus. Al giocatore un contratto biennale da 3.5 all’anno, con i nerazzurri che però usufruiranno del decreto crescita. Arnautovic domani arriverà a Milano, si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi mettere la firma sul nuovo contratto e sulla nuova avventura nerazzurra. Sarà già a disposizione di Simone Inzaghi per la prima partita di campionato contro il Monza prevista sabato sera a San Siro.