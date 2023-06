Inter, nuova fiamma per Bellanova? L’esterno nerazzurro avvistato con Paola Di Benedetto

Nuova fiamma per l’esterno dell’Inter, Raoul Bellanova? Stando a quanto riportato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, infatti, il giocatore nerazzurro sarebbe stato avvistato in compagnia della conduttrice Paola Di Benedetto allo ‘Yacoot’, un locale molto noto a Milano. I due si sarebbero abbracciati e avrebbero dimostrato una certa sintonia, come se si conoscessero da molto tempo. Secondo Corona sarebbero la nuova ‘coppia dell’estate’, anche se per ora non ci sono conferme dai diretti interessati. Chissà se nelle prossime settimane Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova usciranno allo scoperto oppure se si tratta soltanto di un incontro tra due amici.