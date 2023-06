Manchester City: Enzo Maresca verso l’addio, contatti con il Leicester

Dopo il trionfo in Champions League che ha completato il “Treble”, Enzo Maresca è a un passo dal salutare il Manchester City e Pep Guardiola. Secondo il “Daily Mail” il tecnico catalano sarebbe felice di averlo anche nella prossima stagione come secondo, ma per il tabloid britannico l’allenatore italiano è ormai a un passo dal chiudere l’accordo con il Leicester che lo avrebbe scelto per ripartire dalla Championship dopo la retrocessione di quest’anno dalla Premier. Sull’ex centrocampista, che in Italia ha allenato il Parma, ci sarebbe stato anche l’interessamento del Southampton, altra squadra retrocessa dalla Premier, e degli scozzesi del Celtic, ma il Leicester sarebbe nettamente in pole tanto che ci sarebbe solo da definire i dettagli dell’accordo.