Inter-Milan, Gabbia: “Grande gioia, siamo con Fonseca”

“Queste prestazioni devono rappresentare la normalità per il Milan, abbiamo dato tutto e siamo con mister Fonseca al di là di quello che si dice fuori”. Queste le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria per 2-1 contro l’Inter. “Sono contentissimo per noi e per i tifosi, in un momento di difficoltà in cui le cose non sono sempre andate bene – ha analizzato il match winner dell’incontro -. Siamo veramente felici, lo sono per la squadra e per dei tifosi stupendi. Questa prestazione non deve essere la chiave di volta della stagione ma la nostra normalità. Dobbiamo sempre scendere in campo dando tutto, rendendo orgogliosi noi stessi e i tifosi. Il nostro dovere è allenarci bene e dare il massimo, facendo il nostro lavoro senza avere rimpianti. Siamo sempre di fianco al mister, al di là di tutto quello che si dice all’esterno”.

Fiducia e testa sul campo, come anche detto da Tijani Reijnders, eletto Panini Player of the Match a fine gara: “Abbiamo giocato molto bene, dovevamo vincere questa partita perché le ultime contro l’Inter sono sempre state difficili – ricorda l’olandese -. Dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo e ringraziare i nostri incredibili tifosi”, conclude il centrocampista.