Inter-Lazio, infortunio per Cataldi: al suo posto entra l’ex Vecino

Danilo Cataldi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco di San Siro in occasione del match Inter-Lazio. Il centrocampista dei biancocelesti ha infatti accusato un problema fisico a inizio secondo tempo e non è stato in grado di proseguire la gara. Per lui si tratta di una contusione al polpaccio. Al suo posto, è entrato in campo al 51′ l’ex della gara, Matìas Vecino.