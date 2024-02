Inter-Juventus, Allegri: “Loro favoriti per lo scudetto, domani sarà molto diversa dall’andata”

“Non è uno snodo decisivo per il campionato. Con i tre punti, tu fai due pareggi e loro due vittorie e ti rubano quattro punti in una settimana. Noi dobbiamo fare i punti per arrivare in Champions, l’obiettivo nostro della stagione. Su domani, non c’è molto da parlare o ragionare. In settimana tutti parlano e tutti dicono, questo è il bello, i ragazzi devono andare in campo sereni e fare il massimo, giocare una partita sui nostri limiti sapendo che siamo in una buona condizione. All’andata fu una partita molto equilibrata e tattica, domani credo sarà molto diversa”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia nonché scontro scudetto contro l’Inter: “Domani sera sarà una meravigliosa partita, una serata di sport, stadio esaurito. Sappiamo della forza dell’Inter, noi stiamo molto bene. Quindi dobbiamo continuare il percorso, è una tappa e poi ce ne saranno altre. Noi da qui alla fine dovremo fare ancora molti punti per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions”.

E ancora: “Odore di bruciato o profumo di scudetto? Sentiamo la necessità e la voglia di giocare una bella partita, credo che per il lavoro fatto quest’anno con questi meravigliosi ragazzi sia un premio giocare una partita da secondi a un punto dall’Inter, dobbiamo andar lì per cercare di fare il massimo e portar via un risultato, negli scontri diretti può succedere di tutto. Poi parleremo dell’Udinese, del Verona eccetera, domani è un’altra tappa di un percorso che si chiude il 25 maggio. Cosa abbiamo da perdere? Quando si inizia si parte da 0-0, quindi abbiamo sempre da perdere. Non è assolutamente vero che non si ha nulla da perdere, mi fa girare le scatole. Quando si inizia a giocare, c’è sempre da perdere”.

Sulle polemiche: “Non so se hanno paura. Noi abbiamo grande rispetto dell’Inter, come ho detto tante volte è la squadra più forte e favorita per vincere lo scudetto, questo penso sia chiaro a tutti. Presunti favori arbitrali? Non facciamoci distogliere dalle chiacchiere esterne, pensiamo alle cose che possiamo fare noi, rendere al meglio e cercare di fare risultato. Le altre sono chiacchiere che non ci devono riguardare”.