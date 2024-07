Inter, Inzaghi: “Felice per il rinnovo. Sarà difficile migliorarsi, servirà dare il massimo”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2026, è intervenuto nella prima conferenza stampa del club, dopo essere stato introdotto dal presidente e Ad Marotta: “Per prima cosa sono felicissimo per il rinnovo, ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile. Mi sento a casa ed è ciò che conta in questo momento. Mai pensato di andare via dall’Inter. Qui sto bene, mi sono realizzato, c’è sinergia in tutto l’ambiente. L’obiettivo sul campo? Far felici i nostri tifosi vincendo il più possibile”, esordisce l’allenatore della seconda stella.

Dopodiché Inzaghi parla della lunghissima prossima stagione: “La sfida più grande sarà quella di migliorarsi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario ma quest’anno non possiamo nasconderci. L’approccio sarà sicuramente diverso. Le seconde linee ci hanno sempre dato una mano e dovranno farlo ancora visto il lunghissimo calendario. Ricordiamoci che Milan e Napoli l’anno successivo al titolo hanno faticato, dovremo stare attenti. Le rivali hanno cambiato guida tecnica e se faranno bene lo dirà il campo, ci faremo trovare pronti”.

Sul mercato il tecnico di Piacenza fa il punto della situazione: “La società si è mossa con largo anticipo. I tre acquisti sono stati tutti da me avallati. Zielinski lo conosciamo tutti, non servono presentazioni. Taremi invece lo abbiamo seguito parecchio e voluto fortemente perché si integra perfettamente. Josep Martinez lo abbiamo scelto per merito, ha fatto due grandi stagioni ed è entusiasta di essere qui. Buchanan non sarà disponibile per un bel po’, dovremo sopperire a questa assenza, pur sapendo di dover stare attenti sia a livello economico che a livello di rotazioni in campo. I nomi usciti invece sono tutti seguiti dalla società e tutti validi. Bisognerà vedere le disponibilità, ho il desiderio di avere un centrale a sinistra, ci penserà la dirigenza”.

Atteso il ritorno anche dei nazionali, con gli argentini Carboni e Lautaro ancora impegnati in Copa America: “I nazionali stanno bene. L’Italia ha deluso ma secondo me siamo in ottime mani e dobbiamo guardare al futuro con i giovani, inoltre gli azzurri rientreranno dalle vacanze tutti insieme. Carboni? E’ un talento e lo aspetto assieme a Lautaro, sarà un’ottima pedina quest’anno”.

Infine un pensiero all’ex proprietario Zhang e ai calciatori che hanno lasciato il club: “Zhang? Lo ringrazio infinitamente, ha dato tutto per questi colori. Cinque calciatori non fanno più parte del club ma hanno contribuito alla seconda stella, doveroso ringraziarli pubblicamente”.