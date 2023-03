Inter, Gosens: “Saltare il Mondiale è stato il punto più basso della mia carriera”

Robin Gosens, poco più di un anno fa, passava dall’Atalanta all’Inter, ciò che doveva essere il definitivo salto di qualità per la sua carriera. I problemi fisici, tuttavia, l’hanno condizionato sin dall’inizio e, così, l’esterno tedesco ha trovato poco spazio in nerazzurro, fino a finire fuori dalla lista dei convocati di Flick per i Mondiali in Qatar.

“È stata un’enorme delusione, il punto più basso della mia carriera – ha confessato Gosens in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung –. Ora voglio riprendermi il mio posto in Nazionale e giocare gli Europei. Flick mi aveva messo in chiaro che al Mondiale avrebbe giocato con la difesa a quattro e che mi vedeva meglio come esterno sinistro di centrocampo in una difesa a tre. Non credo, però, di non essere adatto a una difesa a quattro, ci ho già giocato e so come funziona”.

Gosens sa bene che il ritorno in Nazionale passa dall’Inter. “Solo giocando con continuità in nerazzurro posso essere un serio candidato per un posto da titolare nella Germania”.