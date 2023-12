Inter formato trasferta: imbattuta lontano da San Siro, è la chiave per puntare allo scudetto

Dopo un avvio di stagione da undici vittorie, due pareggi e una sconfitta, che incoronano l’Inter come la regina del campionato fin qui, in molti si chiedono quale sia il segreto dei nerazzurri. Innanzitutto, la continuità: si è giunti al terzo anno di Inzaghi, cambiando pochi interpreti e creando uno zoccolo duro di giocatori forti, in più quest’anno sono arrivati anche dei “doppioni” per far rifiatare i titolari e non crollare nei finali di partita. Dopo un primo anno chiuso al secondo posto con la beffa di Bologna e di Radu, e la seconda annata in cui per il campionato non c’è stato nulla da fare, ma è arrivata una finale di Champions, con in mezzo le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, quest’anno l’obiettivo dichiarato è lo scudetto e la chiave per arrivare alla seconda stella sembra essere testimoniata dal clamoroso rendimento in trasferta, che vedono i nerazzurri imbattuti sia in campionato che in coppa (dove sono arrivati due pareggi in rimonta e una vittoria decisiva).

E’ in Serie A, però, che quanto fatto lontano dal Meazza fa la differenza per la squadra di Inzaghi: sei vittorie e un pareggio, una media eccezionale di 2.71 punti a partita, e nessuna tiene il passo, con il Napoli imbattuto a 17 punti e la Juventus a 16. Sei vittorie intervallate dal pari di Torino proprio contro quei bianconeri che fin qui sembrano essere l’unica rivale realmente accreditata per provare a contendere lo scudetto. E per il tricolore, negli ultimi dodici anni, a fare la differenza è maggiormente il cammino tenuto dai campioni d’Italia di fine stagione lontano dalle mura amiche rispetto a quello casalingo. In sei occasioni, infatti, chi ha vinto lo scudetto ha avuto il miglior rendimento sia in casa che in trasferta (Juventus nel 2012, 204, 2015, 2018 e 2019, e il Napoli nel 2023), in tre occasioni la squadra che ha messo il tricolore sul petto ha tenuto il miglior rendimento soltanto in trasferta e non in casa (Juventus nel 2013 e 2016, Milan nel 2022), così come in tre occasioni, la Juventus nel 2017 e 2020 (addirittura sesta per punti fuori casa con Sarri) e l’Inter nel 2021, a risultare cruciale sono stati i punti raccolti in casa rispetto a quelli in trasferta in cui vi erano state squadre migliori. Emerge, comunque, come per nove volte su dodici chi ha guidato la classifica delle 19 partite in trasferta ha anche vinto lo scudetto.