Coppa Italia 2023/2024, arbitri ottavi di finale: Lazio-Genoa a Sacchi, Marinelli per Fiorentina-Parma

L’Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per le prime due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Per Lazio-Genoa, in programma martedì 5 dicembre alle ore 21, Rocchi ha scelto Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata con Di Martino al Var, mentre per Fiorentina-Parma, che si disputerà mercoledì 6 dicembre alle ore 21, tocca a Livio Marinelli della sezione di Tivoli con Maggioni al Var.