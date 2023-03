Inter-Fiorentina, Snaipay sarà il match sponsor per la sfida del Meazza di sabato

La sfida tra Inter-Fiorentina, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, avrà Snaipay, brand del Gruppo Snaitech, come match sponsor. In occasione della partita che andrà in scena sabato 1 aprile alle ore 18:00 al Giuseppe Meazza, prenderà il via il concorso di fan engagement “Snaipay Matchday“, live dal 1° al 30 aprile, con la possibilità per tutti gli appassionati di vincere gift card Snaipay e biglietti con VIP Experience, per vivere un’esperienza unica ed incontrare i campioni nerazzurri.

Si rafforza, dunque, la partnership tra Snaipay e il club nerazzurro, di cui è Value-Added Services Partner fino alla stagione 2024-2025, rivolgendosi agli amanti dello sport con iniziative volte a premiare e condividere la loro passione. Per supportare il concorso sono previste la visibilità sui LED e sul maxischermo di San Siro ed una coreografia dedicata che colorerà parte dello stadio coinvolgendo i tifosi sugli spalti. Il concorso, attivo dal 1° al 30 aprile 2023, offre due modalità di vincita: l’instant win, grazie al quale è possibile aggiudicarsi ogni giorno una gift card Snaipay del valore di 250 euro spendibile su snaipaygift.it, e l’estrazione finale per vincere un maxi premio indimenticabile.