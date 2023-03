F1, Hamilton soddisfatto della multa inflitta a Nelson Piquet per commenti razzisti

La scorsa settimana Nelson Piquet ha ricevuto una multa di 945.000 dollari da un tribunale di Brasilia per dei commenti razzisti nei confronti di Lewis Hamilton e adesso il pilota della Mercedes ha voluto esprimere la propria soddisfazione per tale decisione. Secondo il tribunale le parole dell’ex pilota brasiliano erano “intollerabili” e costituivano una “grave offesa ai valori fondamentali della società” condannandolo ad una sanzione per “danni morali collettivi”. La somma verrà interamente devoluta alle associazioni che lottano contro la discriminazione.

Lewis Hamilton, dunque, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Australia, ha spiegato il proprio punto di vista: “Penso che alle persone piene di odio non dovrebbe essere offerta una piattaforma per esprimersi. Vorrei ringraziare il governo brasiliano e trovo davvero straordinario che abbiano ritenuto qualcuno responsabile per le sue parole dimostrando che questo non poteva essere tollerato il razzismo e l’omofobia non sono accettabili e non hanno posto nella nostra società e sono molto felice che lo abbiano dimostrato”.