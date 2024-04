Inter, Farris: “Acerbi è un bravo ragazzo, è tutto tranne che razzista”

“Nonostante i nostri numeri siano sotto gli occhi di tutti ancora non bastano, vogliamo vincere lo scudetto godendoci il percorso da qui alla fine”. Lo ha detto Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter intervenuto ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria interna per 2-0 contro l’Empoli. “Barella è in una stagione incredibile, non solo stasera, dopo molti voli transoceanici per via della sosta Nicolò è tornato carico, anche grazie al gol fatto in Nazionale”, dice il vice di Inzaghi il quale è rimasto senza voce a fine partita. “Acerbi? È tornato e nonostante il tumulto tutti ci siamo schierati al suo fianco dopo che ci ha confermato di non aver detto frasi razziste – ha commentato Farris, tornando sul caso delle accuse di Juan Jesus -. Conosco Francesco dai tempi della Lazio e so che è un bravo ragazzo, che è tutto tranne che razzista. Abbiamo un impianto di gioco che funziona molto bene, con i difensori che si sganciano spesso e vengono coperti dai centrocampisti”.

Terza partita consecutiva senza reti per Lautaro, ma non c’è preoccupazione in casa nerazzurra. “Veniva da una trasferta lunga, è il nostro capitano ed è sempre a disposizione della squadra. La cosa bella – prosegue – è che tutti cercano di servirlo per fargli fare gol, ci sta che possa avere qualche gara di appannamento ma credo che non si possa assolutamente discutere. Il lavoro che fa lui, ma che fanno anche Thuram, Sanchez e Arnautovic è importante in fase di non possesso. Scudetto nel derby? Non abbiamo mai parlato della partita in cui si potrebbe vincere. Oggi – aggiunge il vice – i numeri sono sotto gli occhi di tutti ma non bastano. Bisogna continuare a lavorare bene, ma vorremmo ancora toglierci tanti sfizi, abbiamo in testa lo scudetto e sarebbe meglio raggiungerlo il prima possibile, ma vogliamo anche goderci questo percorso. La cosa meravigliosa di lavorare con questo gruppo è l’entusiasmo che tutti mettono in settimana, adesso ci concentreremo solo sull’Udinese”.