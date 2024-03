Inter-Empoli, Nicola: “Vogliamo trasformare la voglia di competere in punti”

“Abbiamo avuto a disposizione due settimane che sono state molto importanti per noi, quando ti metti in testa di ottenere una salvezza sprechi molte energie e non solo a livello di campo. In questi giorni abbiamo incrementato il volume di lavoro e abbiamo cercato di mettere energie importanti nelle gambe. Da questo punto di vista siamo contenti di come abbiamo lavorato. Una parte del gruppo ha scaricato, l’altra ha potuto lavorare con maggior continuità”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola in vista del match contro l’Inter, in programma lunedì sera. Grande rispetto per la capolista, ma anche la voglia di ribaltare i pronostici. “Si tratta delle classiche partite in cui possiamo confrontarci con squadre di altissimo livello – spiega il tecnico azzurro -. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, adesso dobbiamo trasformare in punti questa voglia di essere competitivi”.

L’Empoli ha cambiato ritmo, ma Nicola non vuole parlare di quota salvezza da raggiungere: “Faccio fatica a trovare un numero. Si tratta di una salvezza diversa dagli scorsi anni, fare una previsione da questo punto di vista non avrebbe molto senso. All’interno del gruppo ci sono ancora molti scontri diretti. La squadra forte mentalmente è quella che pensa che ogni partita può permetterti di ottenere qualcosa. La mia squadra non deve mai perdere la convinzione e l’entusiasmo di credere che si possa essere competitivi contro chiunque”.