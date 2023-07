Inter, Bastoni: “Vogliamo la seconda stella. Ripartiamo con entusiasmo”

“È stato un mese intenso, ci stava staccare un po’ la spina dopo il finale di stagione: è stata dura arrivare a un passo da una grande impresa. Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di fare, per vincere il più possibile”. Lo ha detto, ai microfoni di Inter TV, Alessandro Bastoni, tornato a lavorare al Suning Training Centre. “Quando sono arrivato all’Inter avevo un obiettivo: impormi in nerazzurro e restarci il più a lungo possibile. Sono molto contento di aver rinnovato, era quello che volevamo io e la mia famiglia”, ha detto in merito al prolungamento fino al 2028. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, “dobbiamo provare a ripeterci: proviamo a riconquistare la Supercoppa, ad arrivare in fondo in Coppa Italia, ma soprattutto puntiamo alla seconda stella”. Bastoni si sente un leader, ma sa che deve “ringraziare le persone che hanno lavorato all’Inter in questi anni: allenatori, compagni di squadra, giocatori che hanno vestito questa maglia a lungo. Ora cercherò io di trasmettere qualcosa ai nuovi arrivati”.

Ha le idee chiare anche l’argentino Joaquin Correa: “Sarà una stagione difficilissima, ma vogliamo puntare in alto come abbiamo fatto nelle ultime due stagioni, in cui abbiamo vinto diversi trofei. L’obiettivo è quello di migliorarci e fare un ottimo campionato. Personalmente punto a giocare e sentirmi importante: voglio aiutare la squadra in tutto. Devo migliorare tanto, su diversi aspetti. In questi due anni non ho trovato la giusta continuità quindi lavoro per sentirmi bene in campo. Quest’anno ho iniziato il ritiro dal primo giorno ed è importante per avere poi una base per tutta la stagione”, le parole dell’ex Lazio.