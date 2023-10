Inter, assemblea azionisti approva bilancio al 30 giugno: perdite in calo di 55 milioni

L’Assemblea degli Azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023. L’esercizio è caratterizzato da una riduzione delle perdite da 140 a 85 milioni di euro, dunque in calo di 55 milioni di euro. Il fatturato complessivo per la stagione è pari a 425 milioni di euro, con un aumento di circa 60 milioni dei ricavi. I costi di produzione passano da 528 a 465,5 milioni di euro. Nell’anno solare 2023, l’azionista di maggioranza (Suning) ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro. In base al bilancio approvato, l’Inter ritiene inoltre di avere rispettato i parametri indicati nel Settlement Agreement Uefa e di poter evitare eventuali sanzioni sul FFP.