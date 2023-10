Barcellona, in vendita i seggiolini del Camp Nou

La storia – e un pezzo di vita – in vendita. Con il Camp Nou in ristrutturazione e destinato a cambiare volto, il Barcellona ha presentato la collezione “FULL OF HISTORY” ​​che permetterà ai tifosi blaugrana di mantenere viva la memoria dell’aspetto originario dell’impianto più capiente d’Europa. A disposizione c’è una collezione di souvenir e oggetti prelevati dal Camp Nou con una varietà di prezzi alla portata di tutte le tasche. Tra i pezzi di maggior valore ci sono i seggiolini del Camp Nou. Prevista una prevendita per gli abbonati. A partire dal 14 novembre e fino a lunedì 27, i soci non abbonati del club potranno acquistare un posto, mentre il resto dei tifosi del Barça potrà farlo successivamente in vendita libera. I prezzi? A partire da 99 euro. Presto il club organizzerà una cerimonia di presentazione per chiunque abbia deciso di acquisire una pezzo di storia del Barcellona. Tra i souvenir anche zolle del prato, le reti delle porte e persino dei diamanti “etici e sostenibili tratti dal carbonio dell’erba dell’ultima partita della scorsa stagione giocata contro l’R CD Mallorca, il 28 maggio 2023”, scrive il Mundo Deportivo.