L’Inter aspetta Taremi: il giocatore ha avviato l’iter per diventare comunitario

L’Inter attende Taremi: l’attaccante iraniano ha avviato l’iter burocratico per diventare comunitario. A riportare la notizia è il quotidiano portoghese ‘O Jogo‘ e secondo loro la data fissata è il 23 luglio. Mehdi Taremi, infatti, cinque anni fa arrivò al Rio Ave e in base alle regole Figc, potrà essere tesserato come calciatore comunitario. L’affare è già concluso da tempo: l’iraniano andrà via in scadenza di contratto dal Porto e firmerà da svincolato con l’Inter.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dai media portoghesi, il giocatore sarebbe in possesso del certificato di residenza permanente, necessario per diventare comunitario, e avrebbe già avviato con largo anticipo alcune pratiche per poter arrivare a luglio in regola per poter firmare con i nerazzurri. Resta solo da capire con precisione quando avverrà il passaggio alla squadra guidata da Simone Inzaghi.

Per la Figc, se il primo luglio l’iter sarà completato, l’attaccante non andrà ad occupare lo slot da extracomunitario, al contrario invece andrà a riempire una delle due caselle. Oppure, in via straordinaria, si potrà attendere il 23 luglio, data in cui potrebbe essere sistemato il tutto. Per la federazione infatti conta lo status di comunitario al momento della firma del contratto, ciò che accade dopo non è contemplato dal regolamento.