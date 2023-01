Inter, Amadeus: “Ottimista per la Supercoppa. Spero torni il vero Lukaku”

“Mi aspetto che faccia una seconda parte di campionato forte e chiaramente che entri in Champions League. In questo momento siamo un po’ indietro rispetto al Napoli ma la strada è lunga, vediamo cosa succede. Il futuro dipende da noi: se vogliono, sanno di essere una squadra forte, e lo hanno dimostrato. Supercoppa? I pronostici non si fanno mai, ma sono ottimista”. Così Amadeus ai microfoni di Gazzetta.it, in una battuta sulla sua squadra del cuore, l’Inter. Il celebre presentatore ha poi parlato di Lukaku: “Mi manca tanto, ai tempi di Conte spostava tre difensori da solo. Mi auguro che torni ad essere il Lukaku che conosciamo al più presto, perché ne abbiamo bisogno: è un valore aggiunto”.