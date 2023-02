Inter, Adani: “Sette sconfitte sono troppe, la Champions League non è una scusa”

“Allenatore e squadra devono fare il mea culpa. L’impegno in Champions League non può essere una scusa, sette sconfitte su 24 gare gare sono troppe“. Così l’ex calciatore Daniele Adani, che durante il programma ‘90° minuto‘ ha detto la sua in merito al ko dell’Inter contro il Bologna. “Una prestazione del genere è inaccettabile per una rosa come i nerazzurri. Voglio però fare i complimenti al Bologna, specialmente a Sartori per come ha costruito la squadra e Thiago Motta per come l’allena” ha concluso l’opinionista.