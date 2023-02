Toronto, infortunio muscolare per Insigne: esce dal campo in lacrime

Brutte notizie in casa Toronto. Lorenzo Insigne ha subito un infortunio muscolare durante il match d’esordio della sua seconda stagione in MLS contro il DC United (3-2). L’ex capitano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo dopo appena mezz’ora dall’inizio di una partita, uscendo sofferente e con le mani sul volto. “Ha sentito tirare e non è riuscito a continuare” ha commentato l’allenatore. Insigne sarà ora sottoposto a esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.