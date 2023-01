Highlights e gol Spezia-Roma 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 121

Il video con gli highlights e i gol di Spezia-Roma 0-2, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo tanta intensità ma poche occasioni degne di nota, al 44′ però la sbloccano gli ospiti grazie a El Shaarawy su assist di Dybala, che si ripete a inizio secondo tempo mandando in porta Abraham che però ci mette tanto del suo nel gol del raddoppio. Di seguito ecco le immagini della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

