Highlights e gol Sassuolo-Salernitana 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Salernitana 2-2, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024.

Di seguito ecco le immagini salienti. Ai gol di Ikwuemesi e Dia nel primo tempo risponde, sempre nella prima frazione, e poi nella ripresa, una doppietta di Thorstvedt, pareggio che comunque serve poco a entrambe e non fa spiccare il volo. Non si esce dalla crisi, si evita la debacle, ma la vittoria manca da troppo tempo per entrambe. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE