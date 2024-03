Georgiy Sudakov: “La Juventus ha fatto un’offerta. Ho visto le partite, fa solo 3-5-2”

Georgiy Sudakov è stato conteso da Napoli e Juventus. A dirlo, come riporta il Corriere dello Sport, è lo stesso talento ucraino dal ritiro dell’Ucraina, rivelando che “il Napoli ha offerto 40 milioni per me” a gennaio, nel mese in cui “anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale”. “Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin”, cioè l’ad. “Certo, all’inizio ero un po’ turbato, ma poi ho compreso le ragioni del club: non ho ancora dato tutto e vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione“. E il classe 2002 aggiunge: “Da quando è iniziata questa storia, ho anche cominciato a guardare le partite: il modo di giocare conta al 100% nella scelta del mio futuro. Ho visto la Juventus e fa solo 3-5-2, uno schema non molto standard per me. Ma per arrivare a certi livelli non è possibile che giochi solo nel 4-3-3 e nel 4-4-2. Devi essere un calciatore creativo, versatile, adattabile. Devi studiare ogni giorno”, le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.