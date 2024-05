Genoa-Sassuolo, Ballardini: “La base vista con l’Inter serve per fare bene tutto il resto”

Spera ancora nella salvezza il Sassuolo, reduce dal successo contro l’Inter e atteso dalla difficile trasferta sul campo del Genoa. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Davide Ballardini ha presentato la gara: “La prestazione contro i campioni d’Italia ci dà energia buona, ma bisogna avere la stessa attenzione e personalità anche a Genova per fare una buona gara. Loro hanno un pubblico che li sostiene e faranno la loro gara in basse alle qualità che hanno. Noi, però, dovremo avere lucidità e personalità di attaccare quando avremo la palla“.

L’allenatore dei neroverdi si è poi soffermato sui singoli: “Defrel sta meglio, ma tornerà la prossima settimana. Oltre a lui non ci saranno neppure Berardi e Castillejo. Laurienté ha qualità importanti, ma non basta un giocatore per cambiare la partita. Da solo può fare poco o nulla, serve la squadra insieme a lui per esaltarlo. E’ fondamentale che la squadra rimanga compatta per indirizzare la partita. Kumbulla ha qualità fisiche importanti e, se sta bene, è un giocatore forte. Contro l’Inter ha fatto un intervento importante su Arnautovic, ma deve migliorare nell’attenzione in ogni momento della partita: a volte stacca la spina e non va bene“.

“Giocare in contemporanea? Credo sia giusto che a questo punto della stagione si giochi tutti allo stesso orario: un risultato può condizionare le altre squadre – ha aggiunto Ballardini, per poi concludere – I ragazzi ci tengono molto e sono seri, perciò dopo le sberle prese contro Lecce e Fiorentina è venuta fuori una prestazione di grande sacrificio e attenzione contro l’Inter. E’ questo il Sassuolo che vogliamo vedere: solido, determinato e con una buona qualità di gioco. La base che si è vista contro l’Inter serve per fare ancora meglio nelle altre partite, a partire da quella con il Genoa“.