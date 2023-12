Genoa-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Genoa e Inter si sfidano a Marassi nel match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono chiudere il 2023 in testa alla classifica. I rossoblù vogliono avvicinarsi sempre di più alla parte sinistra di classifica. Calcio d’inizio ore 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky che sono anche abbonati a Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.