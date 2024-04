Gasparri: “Nessuna lite o battibecco tra Lotito e Galliani”

Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto in merito alle voci di una presunta lite che sarebbe andata in scena durante la proiezione del film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris: “Apprendo da notizie di stampa di una ricostruzione assolutamente fantasiosa di un’ipotetica discussione tra i senatori Claudio Lotito e Adriano Galliani che mi onoro di avere tra gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Forza Italia al Senato, che ho il privilegio di presiedere. Le cronache che leggo non rispondono assolutamente al vero e non c’è stata nessuna lite e nessun battibecco“. Nessuna lite, dunque, tra il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, e l’ad del Monza Adriano Galliani, in seguito all’intervento alla Commissione Cultura e istruzione del Senato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

Secondo le voci del pomeriggio, Galliani aveva sottolineato come i contrasti interni al sistema ci sono sempre stati ma ora si sono acuiti perché quattro big – Milan, Inter, Juventus e Roma – hanno pensato che attraverso l’abolizione del diritto di intesa si potesse cambiare il formato delle Serie A da 20 a 18. E nella maggioranza dei club è nata la convinzione che il presidente federale fosse d’accordo con questa posizione. “Eravamo tutti insieme per vedere un bellissimo film dedicato a Ennio Doris, un grande italiano, amico di un altro grande italiano come Silvio Berlusconi. Per il resto ognuno tifa per le sue squadre con la passione dovuta, ma senza litigare con nessuno. Tantomeno al cinema o al Senato“, ha concluso Gasparri.