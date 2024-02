Frosinone-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Antonio Sepe 12

Il video della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Frosinone-Milan: ecco di seguito le sue parole nel video del club rossonero. “L’obiettivo è mettere in campo la miglior prestazione possibile per tornare alla vittoria – ha spiegato Pioli, che poi ha detto la sua anche sulle voci di Antonio Conte come suo possibile successore – Non mi dà nessun fastidio ma un pochettino mi annoiano“. Di seguito e in alto ecco le sue parole nel video integrale.