Formazioni ufficiali Verona-Roma, Serie A 2023/2024

Roma e Verona si sfideranno nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. I giallorossi vogliono riscattare il 2-2 interno contro la Salernitana nell’esordio davanti ai propri tifosi. La squadra di Baroni vuole dare continuità all’ottimo successo in trasferta sul campo dell’Empoli per 1-0. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Qui di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-ROMA

Verona: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Belotti