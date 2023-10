Formazioni ufficiali Roma-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma-Monza, match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi sfidano i brianzoli in una partita sicuramente già molto delicata visto che i padroni di casa non possono perdere punti per strada e gli ospiti sono di certo una formazione molto rognosa per chiunque. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 12.30 di domenica 22 ottobre, queste le scelte dei due tecnici, Mourinho e Palladino.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ndicka, Karsdorp, Bove, Paredes, Spinazzola, Aouar, Lukaku, Belotti

MONZA: Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Machin, Colombo