Formazioni ufficiali Monza-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza e Cremonese, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. I biancorossi, reduci da due risultati utili consecutivi, provano ad allungare la striscia contro la compagine grigiorossa che invece prova ad ottenere il primo successo esterno di questa sfortunata stagione. Palladino deve ancora fare a meno di due pedine fondamentali per il suo scacchiere, quali Rovella a centrocampo e Dany Mota in attacco. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-CREMONESE

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Marì, Caldirola, Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto, Sensi, Caprari, Petagna

CREMONESE: Carnesecchi, Aiwu, Vasquez, Bianchetti, Sernicola, Pickel, Galdames, Meite, Valeri, Okereke, Tsadjout