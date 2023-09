Formazioni ufficiali Hellas Verona-Atalanta, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Atalanta, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. La compagine scaligera deve fare a meno di Doig: un’assenza importante sull’out destro, in particolare contro una squadra come quella di Gasperini che predilige il gioco sulle fasce e le sovrapposizioni con i due laterali. Il Gasp deve sempre fare a meno di Touré e Scamacca lì davanti, quindi alternative ce ne sono poche. Si va verso la conferma per De Ketelaere e Lookman. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI HELLAS VERONA-ATALANTA

