Fiorentina-Salernitana, Inzaghi: “Servirà la gara perfetta, importante dare continuità”

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Serie A contro la Fiorentina: “Dobbiamo dare continuità alle ultime partite. Anche se andiamo a far visita ad una squadra che nella scorsa stagione ha dimostrato due finali, a Salerno si è riacceso l’entusiasmo e lo testimonia la presenza dei tifosi vicino a noi. Inoltre Tchaouna e Dia si sono allenati in gruppo mentre Cabral ha messo altra benzina nelle gambe: avere la rosa al completo ci dà forza“.

L’allenatore dei campani ha poi aggiunto: “A fare la differenza non sono i moduli bensì i principi. Sicuramente giocare con due giocatori dietro la punta è favorevole visto le nostre caratteristiche, ma poi anche i cambi possono risultare decisivi. Anzi, voglio che i ragazzi mi dimostrino che ho fatto un errore a lasciarli fuori. La più grande soddisfazione dell’ultima gara è stata proprio vedere quanto bene sono entrati Bronn, Legowski e Maggiore. Siamo sulla strada giusta“.

Inzaghi ha poi parlato dei singoli, soprattutto di Dia: “Clausola nel suo contratto? Non m’interessa. Io e il direttore abbiamo le idee chiare e siamo in sintonia, ma per il momento non ho intenzione di pensare a quello che sarà. Abbiamo le potenzialità per fare un buon campionato e lo stiamo dimostrando. Ikwuemesi? Sta crescendo molto e ha l’atteggiamento giusto. C’è bisogno di giocatori come lui per centrare il nostro obiettivo“.

Non poteva poi mancare un pensiero sulla Fiorentina: “Ha una rosa profonda, un grande allenatore e l’abitudine a giocare in Europa. Avremo bisogno della gara perfetta, ma allo stesso tempo dovremo sperare che loro non siano al 100%. Anche con il minimo calo di concentrazione rispetto all’ultima partita andremo incontro ad una brutta figura. In attacco hanno l’imbarazzo della scelta, ma onestamente non mi preoccupo più di tanto dell’avversario. Il mio auspicio è che la Salernitana riesca a scrollarsi di dosso alcune paure pregresse“.