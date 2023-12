Il centravanti della Fiorentina Beltran ha commentato ai microfoni di Dazn il successo sulla Salernitana per 3-0: “Abbiamo giocato un’ottima partita. Sono molto contento per il gol e per la vittoria. Abbiamo fornito un’ottima prestazione e stiamo lottando per le coppe. L’obiettivo è sbloccarsi anche su azione. L’importante oggi era fare i tre punti”.