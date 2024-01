Fiorentina, primo allenamento in Arabia Saudita: out Nico Gonzalez, Dodo parzialmente in gruppo

Prima seduta di allenamento in Arabia Saudita per Fiorentina che sarà impegnata giovedì prossimo contro il Napoli in una delle semifinali della Supercoppa italiana. Nico Gonzalez, ancora infortunato, ha deciso di seguire il gruppo in trasferta e si è dedicato prima a un riscaldamento fisico-atletico in palestra e poi a delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Parzialmente in gruppo anche Dodo, in recupero dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita a settembre scorso e che lo ha portato per questo ad essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Domani alle ore 16 la conferenza stampa di Italiano.”Siamo carichissimi, non vediamo l’ora di giocare questa gara. E’ da un po’ di tempo che la stiamo preparando e cercheremo di dare il massimo. Siamo contenti che nel gruppo sia arrivato Faraoni, un giocatore di esperienza, ha tanti anni di serie A e può darci una grandissima mano. Un mio sogno da realizzare? Portare a casa la Supercoppa”, le parole di Kayode ai canali ufficiali della Fiorentina.