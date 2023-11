Fiorentina, Kayode: “Italiano fondamentale per me, l’esperienza tra i Dilettanti mi ha cambiato la vita”

Intervenuto ad Anghiari nell’ambito de “La leva calcistica”, dopo esser stato premiato come miglior giovane della serie A, Michael Kayode ha parlato del suo percorso con la Fiorentina: “Italiano è stato fondamentale: mi ha preso con sé dallo scorso anno, durante la pausa per il Mondiale. Io mi sono sempre allenato al massimo e, nonostante dodici panchine senza mai esordire, lavorare con la squadra è stato importantissimo. Onestamente non avrei mai pensato di giocare titolare contro il Genoa ad agosto“.

Kayode ha poi parlato della vittoria dell’Europeo Under 19: “Vale moltissimo. Insieme a mister Bollini abbiamo fatto un lungo percorso e, nonostante qualche difficoltà iniziale, ce l’abbiamo fatta. Anche a Malta abbiamo lottato tutti insieme e siamo riusciti a vincere“. Infine, sull’esperienza tra i Dilettanti: “Mi ha cambiato la vita, è stata cruciale. Sono stato alla Juventus fino ai 14 anni, poi sono andato a Gozzano e lì la Fiorentina mi ha preso“.