Fiorentina, Italiano: “Le vittorie hanno aumentato l’autostima, vogliamo la finale di Coppa Italia”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Tra i temi toccati, anche il periodo che sta attraversando la sua squadra: “La svolta è arrivata dalla partita di Verona in campionato. Le vittorie hanno aumentato la nostra autostima e i ragazzi hanno compreso quanto è importante avere i tre impegni vivi. Siamo in fiducia e reduci da otto vittorie consecutive, ma non dobbiamo mollare perché ci aspetta un mese intenso“.

“La Cremonese ha eliminato Napoli e Roma, perciò non sarà facile. L’obiettivo è centrare una storica finale, ma ci sarà da lottare a Cremona – ha detto Italiano in merito alla Coppa Italia – Probabilmente il desiderio di andare avanti in Conference League ha tolto un po’ di attenzione al campionato. Adesso però stiamo rimontando e possiamo toglierci qualche soddisfazione“.

Sul paragone con Zeman, invece: “Lo stimo moltissimo, ha dato grandi spunti a numerosi tecnici. I complimenti non fanno altro che spingermi ad andare avanti e migliorarmi. La mia filosofia è quella di fare sempre meglio, ma è necessario avere dalla propria parte dei calciatori che credono in quello che proponi“.

Italiano ha poi detto la sua anche su Vlahovic: “E’ un campione che ha fatto tanti gol ed è stato determinante in quei sei mesi. Adesso però fa parte di un’altra società. Al suo posto sono arrivati giocatori come Cabral e Jovic che hanno avuto bisogno di ambientarsi, stanno iniziando a maturare“. Infine, sul futuro e sui rumors che lo vedrebbero come candidato per la panchina dell’Inter: “Sono concentrato esclusivamente sui prossimi impegni della Fiorentina. Preferisco non affrontare altri temi“.