Fiorentina, Cataldi si presenta: “Società con grandi ambizioni, qui c’è tutto per fare bene”

“Penso che in questo ambiente ci sia tutto per fare bene. La Fiorentina è una società con grandi ambizioni e conosciuta in tutta Europa. Le due finali europee consecutive sono soltanto il punto di partenza per stabilizzarsi nelle posizioni che contano. L’impatto con l’Europa è presente in questa società”. Lo ha detto il nuovo centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi, oggi intervenuto in conferenza stampa al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). “Visto che siamo ancora in Conference, e credo che non sia una sconfitta arrivare due volte secondi, il nostro obiettivo è alzare quella coppa”, ha aggiunto Cataldi. Sul nuovo tecnico: “Palladino è un tecnico intelligente e credo che potrà fare bene a Firenze. Con il lavoro di assestamento naturale che stiamo facendo le cose andranno sempre meglio”.

Cataldi si poi soffermato anche sull’addio alla Lazio: “Lo striscione esposto in curva Nord all’Olimpico vuol dire che ho lasciato qualcosa di importante, come persona e come uomo. In mezzo al campo si sbaglia, uno può essere più o meno bravo, ma l’importante è comportarsi sempre bene”.