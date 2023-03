Fiorentina, Barone risponde a Gollini: “Vogliamo solo chi ama la maglia”

“Quando un giocatore professionista, che vive grazie al calcio, dice che non aveva voglia di giocare, purtroppo si commenta da solo. Non è un giocatore. Da quando siamo a Firenze noi vogliamo solo giocatori che amano la maglia viola, la città ma soprattutto la tifoseria. Appena abbiamo capito” che per Gollini non era così “durante il mercato di gennaio ovviamente lo abbiamo accontentato”. E’ la dura risposta, ai microfoni di Radio Bruno, del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone all’ex portiere viola, Pierluigi Gollini che ieri, nel post gara di Napoli-Atalanta, ha dichiarato di essersi sentito preso in giro e di aver perso la voglia di giocare a Firenze. Gollini è sceso in campo nove volte, tra Europa e Serie A, per la fiorentina, prima di trasferirsi a Napoli da vice di Meret. Barone ha parlato anche dell’assemblea di Lega in programma domani: “Ci sarà una giornata importante dopo una settimana di telefonate e con le cose che si sono lette sui media. Mi aspetto massima trasparenza”.