Fiorentina, Arthur: “Ho sentito Italiano e ho capito che Firenze era la piazza giusta”

“Tutto è iniziato con una chiamata da parte del mio agente, ma nonostante la Fiorentina arrivasse da una grande stagione non ero convinto al 100%. Poi ci ha pensato Italiano, l’ho sentito e ho subito capito che Firenze era la piazza giusta per me”. Così Arthur Melo, nuovo centrocampista della Fiorentina, parla in un’intervista a ‘La Nazione’ del suo approdo in viola dalla Juventus. “Il mister mi ha spiegato che un giocatore con le mie caratteristiche sarebbe stato fondamentale per il suo gioco. Ho ascoltato la sua spiegazione e ho capito che vuole farmi giocarmi nella posizione che più mi piace”, ha analizzato l’ex Barcellona. “Voglio vincere con la Fiorentina, portarla in Champions. Il Presidente Commisso mi ha fatto i complimenti e si è dichiarato felice per la mia scelta”, ha concluso il brasiliano.